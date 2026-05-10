新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、「麻雀チャンネル」において、「ABEMA」オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』を、2026年6月1日(月)昼3時より放送することを発表した。『Mトーナメント2026』は、2018年に始まったプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の冠のもと開催される、「ABEMA」オリジナル対局企画。2023年に初開催された『Mトーナメント2023』では、渋川難波選手(現・KADOKAWAサクラナイツ所属/最高位戦日本プロ麻雀協会)