ベルキン（Belkin）の「UltraCharge モジュラー充電ドック（Qi2対応、25W）」というワイヤレス充電スタンドを買った。Amazon.co.jp限定品で、お値段7911円。 ベルキン「UltraCharge モジュラー充電ドック（Qi2対応、25W）」は3つのデバイスを同時にワイヤレス充電できる充電スタンド。各部を展開していない状態のサイズは7×7.8×10.5cm。この状態でスタンド上部にQi充電対応スマートフォンを置けば充電で