子供からシニア世代まで、スマホ依存症は現代社会の大きなテーマになっている。SNS、動画、ニュース、ゲーム、ショッピング……スマホは便利である一方、何も目的が無いのについ手に取ってしまう“無意識の反射行動”を生み出した。 対策はいろいろ提案されている。利用時間を制限するアプリ、寝室にスマホを持ち込まないルール、通知を切る、モノクロ表示にする、SNSを削除するなどだ。しかし現