【日本駆逐艦 霞】 5月11日 出荷開始 価格：1,650円 ハセガワは5月11日に、プラモデル「日本駆逐艦 霞」再販分の出荷を開始する。価格は1,650円。 本商品は、大和と共に天一号作戦に参加した、朝潮型駆逐艦「霞（かすみ）」をプラモデル化したもの。太平洋戦争後期の対空兵装強化後の姿を再現し、船体各所に増設された25mm単装機銃もパーツ化されている。 パッケ&#