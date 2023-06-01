韓国の男性６人組グループ・２ＰＭが１０日、日本デビュー１５周年を記念して１０年ぶりとなる東京ドーム公演「ＴＨＥＲＥＴＵＲＮ」を開催。９日との２日間で８万５千人を熱狂に包んだ。日本デビュー曲「Ｔａｋｅｏｆｆ」で幕開けし、ＪＵＮ．Ｋが「２ＰＭが東京ドームに帰ってきました！」と笑顔。ＪＵＮＨＯは「皆さん、ほんとに会いたかったです！」と喜んだ。メンバーは代表曲「Ｉ’ｍｙｏｕｒｍａｎ」のネク