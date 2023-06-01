【カイロ＝溝田拓士】イラン国営通信は１０日、関係者の話として、イラン政府が戦闘終結に向けて米政府から提示された合意案について、回答を仲介国パキスタンに送ったと伝えた。詳細は報じられていない。米国の合意案には、イランがウラン濃縮を凍結する見返りに米国が制裁の解除に応じ、両国がホルムズ海峡を巡る制限を解くことが盛り込まれているとされる。２月末に交戦状態となった米国とイランは４月７日に停戦合意した
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