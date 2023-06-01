5人組グループ・SUPER EIGHTによるテレビ朝日系音楽番組『EIGHT-JAM』のイベント『EIGHT-JAM FES 2026』（7月11日・12日、ノエビアスタジアム神戸）の全出演アーティストが発表された。【写真】『EIGHT-JAM FES 2026』全出演アーティスト7月11日は、=LOVE、EIGHT-JAM スペシャルバンド（植松陽介、清塚信也、KenKen、斎藤宏介、SATOKO、高橋あず美、本間昭光）、ORANGE RANGE、C&K。12日はキュウソネコカミ、東京スカパラ