Mリーグオフィシャルショップを運営する、丸善ジュンク堂書店は、麻雀プロリーグ「Mリーグ」とサンリオが展開する「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーショングッズを2026年5月9日(土)より発売した。サンリオキャラクターズが各チームのデザインアレンジされたユニフォームを着用したかわいいグッズとなっている。■商品概要5月9日(土)発売のグッズ・Mリーグ｜サンリオキャラクターズアクリルスタンド(ブラインド単品990円