2004（平成16）年5月11日、元大関で東前頭13枚目の貴ノ浪が引退。両国国技館で記者会見し「自分らしい相撲を取れなくなったので決めた」と話した。長身を生かした豪快な取り口で若貴兄弟や曙らと平成の大相撲ブームを担った。大関在位37場所で優勝2回。15年6月、43歳の若さで死去した。右は貴乃花親方。