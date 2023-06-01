プレミアリーグ 25/26の第36節 クリスタルパレスとエバートンの試合が、5月10日22:00にセルハースト・パークにて行われた。 クリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、イスマイラ・サール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはベト（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリーホー