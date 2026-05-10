女子FAカップ準決勝のリヴァプールvsブライトンが10日に行われた。ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）では11位と低迷するリヴァプールと、6位に位置するブライトン。リヴァプールは、日本女子代表（なでしこジャパン）のMF長野風花、DF清水梨紗が先発出場。ブライトンは同MF清家貴子、DF南萌華が先発出場し、MF角田楓佳はベンチスタートとなった。試合はリヴァプールが優勢に進める展開に。11分にデニス・オサリバン、22分に