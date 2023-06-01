【その他の画像・動画等を元記事で観る】 &TEAMの3rd EP『We on Fire』の収録曲「Bewitched」MVがHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルにて公開された。 ■「Bewitched」MVには、HYBEオリジナルストーリー『DARK MOON』の物語が反映！ 4月21日にリリースされた3rd EP『We on Fire』は、発売初日にグローバル累計出荷109万枚超を記録。これにより、3rd SINGLE「Go in Blind (月狼)」、そして前作の