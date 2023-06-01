韓国の男性6人組「2PM」が9、10日の両日、日本デビュー15周年ライブを東京ドームで行った。同所での公演はメンバーの入隊による活動休止前の2016年10月に開催して以来、約10年ぶり3度目。2日間で約8万5000人を動員。ジュノ（36）は「また東京ドームに戻ってくることができました」と、大観衆を見渡して感激した。「THERETURN」と銘打った公演。10年前の同所公演の最後に約束した「アイルビーバック」を果たし、チャンソン（3