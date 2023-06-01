フリーアナウンサー生島ヒロシ（75）がパーソナリティーを務める文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜午前9時）に10日、出演した。冒頭のフリートークで生島は「神田伯山先生、聞いていますか。なんか、他局で毎回イジってくれているようで。ナイツ塙（宣之）さん聞いていますか」。伯山はTBSラジオ、塙はニッポン放送で、コンプライアンス（法令順守）の問題での1年2カ月に及ぶ休養から4月に復帰した生島をことあるごと