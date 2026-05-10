ホットペッパーグルメ外食総研が3月の外食市場規模を発表。週末の日数が少なかったものの、天候が安定したことで、軽食業態を中心に外食市場が回復したことが分かった。【前月は】2月の外食市場規模は2カ月連続で前年下回る、関西圏と東海圏が大幅減■外食市場は3カ月ぶりに前年上回る8日、ホットペッパーグルメ外食総研が3月の外食市場調査を発表した。首都圏、関西圏、東海圏の外食市場規模は前年同月比0.9%増となり、3カ月