韓国の男性６人組「２ＰＭ」が１０日、東京ドームで日本デビュー１５周年記念公演を開催し、最後のＭＣでファンへ思いを届けた。同所に立つのは兵役前最後の日本公演となった２０１６年以来。グループ活動ができない時期も乗り越え、６人全員で１５周年の節目を迎えた喜びをファンとともに分かち合った。ライブ終盤には、メンバー全員が一人ずつ。ファンに向けて感謝の言葉を語った。各メンバーのＭＣは以下の通り。▼チャ