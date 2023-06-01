韓国の男性６人組「２ＰＭ」が１０日、東京ドームで日本デビュー１５周年記念公演を開催した。同所に立つのは兵役前最後の日本公演となった２０１６年以来。９日との２日間で計８万５０００人が集結し、この日は全２５曲で節目を飾った。約束の場所に完全体で帰ってきた。東京ドームは１０年前に「また戻ってきます」と誓いを立てた場所。その言葉を実現させたジュンケイは「６人一緒に夢のステージに戻ってくることができて本