2016年4月に放送スタートしたテレビアニメ『文豪ストレイドッグス』第1シーズンのオープニング主題歌・GRANRODEO「TRASH CANDY」とエンディング主題歌・ラックライフ「名前を呼ぶよ」両楽曲のリリース10周年を記念し、それぞれのアニメーションMVが11日、公開された。【動画】それぞれの雰囲気にぴったり！第1シーズン本編使用のOP＆ED主題歌MV今回公開されたアニメーションMVは、共に『文豪ストレイドッグス』第1シーズンの印