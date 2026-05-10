[5.10 プレミアリーグ第36節](ロンドン スタジアム)※24:30開始<出場メンバー>[ウエスト・ハム]先発GK 1 マッズ・ハーマンセンDF 4 アクセル・ディサシDF 15 コンスタンティノス・マブロパノスDF 25 ジャン・クレール・トディボMF 7 クリセンシオ・サマーフィルMF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフMF 18 マテウス・フェルナンデスMF 20 ジャロッド・ボーウェンMF 28 トマーシュ・ソウチェクMF 29 アーロン・ワン・ビサカ