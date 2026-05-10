[5.10 オランダ・エールディビジ第33節](アムステルダム・アレナ)※23:45開始<出場メンバー>[アヤックス]先発GK 26 M. PaesDF 2 ルーカス・ローザDF 3 アントン・ガーエイDF 15 ユーリ・バースDF 37 ヨシプ・シュタロMF 6 ユーリ・レヘールMF 10 オスカル・グロフMF 24 ジョルシー・モキオFW 9 カスパー・ドルベリFW 11 ミカ・ゴドツFW 23 スティーブン・ベルフハイス控えGK 52 P. ReversonDF 4 板倉滉DF 30 アーロン・バウ