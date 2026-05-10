【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の朝鮮中央通信は１０日、モスクワで９日に開かれた旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日の式典に朝鮮人民軍の部隊が参加したと伝えた。式典後にはプーチン露大統領が軍隊の指揮官と面会し、謝意を示したという。同通信によると、式典に参加したのは陸海空軍の混成部隊でロシアの招待を受けて参加した。北朝鮮はウクライナ侵略を続けるロシアに兵士を派遣するなど、軍事協力を深めている。