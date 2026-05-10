女優大竹一重（54）が9、10日に東京・高円寺の「座・高円寺2」で上演された舞台「夢の国のちびっこバク」（脚本、演出・さとうしょう）に出演した。両日合わせて約20人のこども食堂利用児童を招待した。大竹は「私自身、両親が離婚して母一人子一人で育って、母が苦労したのを見てきました。『NPO法人子どもピースネットワーク』のサポーターになって子ども食堂の支援を行っています。利用者の児童や家族の方に、この舞台を見ても