演歌歌手の藤あや子が、６５歳の誕生日を報告した。藤は１０日、自身のインスタグラムを更新。「誕生日ディナー１９６１年５月１０日正午に誕生しました真っ昼間に生まれる赤ちゃんって珍しいみたいですがまぁ〜私らしいのかもしれません」と記し、レストランで手に花を持ったショットなどをアップした。「生まれ育った故郷秋田を離れもう３８年になります自分の未来予想図にはまるでなかった歌手人生ですが今は亡き