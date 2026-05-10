【ワシントン共同】ベセント米財務長官は10日にX（旧ツイッター）で、11〜13日の日程で日本と韓国を訪問すると発表した。12日には高市早苗首相、片山さつき財務相らと面会し、日米経済関係について協議する。13日には韓国も訪れ、中国の何立峰副首相と協議するとした。トランプ氏が掲げる「米国第一」に基づく経済政策を推進するため「生産的な一連の協議を行うことを楽しみにしている」と投稿した。