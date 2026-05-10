「卓球世界選手権団体戦決勝日本２−３中国」（１０日、ロンドン）世界ランク２位の日本女子は、同１位の中国に敗れて５５年ぶりの金メダルを逃した。それでも世界卓球初出場となったシングルス世界１５位の橋本帆乃香（デンソー）が存在感を見せた。１勝１敗で迎えた第３試合で、同７位の蒯曼と対戦。相手の攻撃にひたすら変化をつけて返すカットマンは、格上のサウスポーに対しても持ち味を見せた。ミスを誘