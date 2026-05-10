新潟市の北越高で開かれた記者会見で、磐越道バス事故の経緯について声を詰まらせながら説明する男子ソフトテニス部の寺尾宏治顧問＝10日午後福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高男子ソフトテニス部員が乗るマイクロバスがガードレールに衝突し、生徒1人が亡くなった事故で、学校は10日、2回目となる記者会見を開いた。事故後にバスの荷物を回収した部顧問の寺尾宏治教諭らによると、同社が運転手の若山哲夫容疑者（68