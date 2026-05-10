ばんえい競馬の牝馬重賞「第19回カーネーションカップ」（BG3）は10日、帯広競馬の11Rで行われた。2番人気カフカ（5＝金田勇）がダイヤカツヒメとのデッドヒートを制して連覇を達成、重賞4勝目を飾った。鞍上の金田利貴騎手（28）は「勝たせてもらったという感じなので、この馬に関わった全ての方に感謝したいと思います。レース前はいろいろと考えていましたが、実際のレースは考えた通りに運ぶことができたと思います。いつ