フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が９日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は「最後は巨人・阪神」。球界屈指の人気球団である巨人、阪神で現役を終えた有名ＯＢが集結した。投手として横浜、ＭＬＢで活躍し、巨人に入団した山口俊氏は「生え抜きの要求はすぐに実現される」と苦笑しながら明かした。山口氏は「ＦＡで入るときに（巨人入団前から）ずっとやってるトレーニング器具があって。で