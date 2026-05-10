女優・宮澤エマ（37）が、10日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、才能を早くに見いだしてくれた恩人について語った。番組では、宮澤にゆかりの人物にインタビュー。そのうちの1人が、演出家の宮本亞門氏だった。中高とインターナショナルスクールに通っていた宮澤は当時、ミュージカルを夢見て歌っていたという。高校の文化祭で歌う宮澤の動画を、学校の友人でもあった宮本氏の義弟か