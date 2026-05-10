プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第7節 ヘントとアンデルレヒトの試合が、5月10日20:30にゲラムコ・アレナにて行われた。 ヘントはCisse Ibrahima（FW）、ヒラリオン・グーア（FW）、エメ・オムバ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）、トリスタン・ドグレフ（MF）、ヤリ・フェルスハ