安徽省肥東県十八聯圩の巣湖生態湿地周辺の220kV高電圧電線の鉄塔の上に、一対のコウノトリが営巣し、ヒナを育てていることが最近確認された。国際自然保護連合（IUCN）によって絶滅危惧種に指定されているコウノトリは主に中国東北エリアの三江平原などに生息しており、安徽省には越冬するため飛来してくる。人民網が伝えた。鉄塔のてっぺんに人工巣を設置する電力会社の作業員十八聯圩生態湿地は近年、2469．2ヘクタ