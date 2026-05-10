放送日時：2026年5月10日（日）22:00ゲスト：宮澤エマ私の中の、もうひとりのワタシ。：今世で貰えたもので一番のギフトは家族ゲストは、「総理の孫」という色眼鏡を、舞台で磨いた確かな演技力と圧倒的な表現力で覆し、朝ドラ・大河・映画と活躍の場を広げる実力派俳優・宮澤エマさん。芸能界の姉と慕う・小池栄子さんや「女優倶楽部」の仲間たちが暴露するのは、普段の凛とした姿からは想像もつかない酒豪ぶりや、頼もしい「姉御