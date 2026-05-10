6大会連続で中国と決勝卓球の世界選手権団体戦は10日、英国・ロンドンで行われ、女子決勝でチーム世界ランク2位の日本が、同1位の中国と激突。3時間25分の大激戦の末に2-3で敗れ、6大会連続の銀メダルとなった。1971年大会以来、55年ぶりの世界一には届かなかった。またしても高い壁に阻まれた。6大会連続で中国との対戦となった決勝。過去5大会は敗れて銀メダルだった日本だが、今年も宿敵に屈した。第1試合を託されたのは