アイドルグループ・SixTONESが、日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(8月29日〜30日放送)のチャリティーパートナーを務めることが決定した。10日放送の同局系バラエティ番組『Golden SixTONES』で発表された。SixTONESSixTONESが『Golden SixTONES』の名物コーナーである、超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転レシーブ球児」に挑戦している最中、突如セットから水卜麻美アナウンサーが登