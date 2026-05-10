女子決勝の中国戦、第3試合でプレーする橋本帆乃香＝ロンドン（共同）【ロンドン共同】卓球の世界選手権団体戦は10日、ロンドンで女子決勝が行われ、日本は中国に2―3で敗れ、55年ぶりの優勝に届かず6大会連続の銀メダルとなった。中国は7大会連続24度目の頂点に立った。日本は第1試合で張本美和（木下グループ）が世界ランキング2位の王曼☆（日の下に立）に3―2で先勝したが、続く早田ひな（日本生命）が世界1位の孫穎莎にス