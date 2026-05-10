【ロンドン＝平地一紀】卓球の世界選手権団体戦は１０日、ロンドンで最終日を迎え、女子決勝で、日本女子は中国に２―３で屈し、１９７１年名古屋大会以来、５５年ぶりの優勝はならなかった。日本は６大会連続の銀メダル。中国は７連覇となった。日本は第１試合で、世界ランキング５位の張本美和（木下グループ）が同２位の王曼碰と接戦を演じた末に勝利。第２試合では、同１１位の早田ひな（日本生命）が同１位に君臨す