SnowManの目黒蓮（29）が10日放送の日本テレビ「GoldenSixTONES」（日曜後9・00）にゲスト出演し、“お世話になった先輩”とのエピソードを明かした。米ドラマ「SHOGUN将軍」シーズン2の撮影のため1月から長期滞在しているカナダから一時帰国中。主演映画「SAKAMOTODAYS」で共演した高橋文哉、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、小手伸也と登場し、「昨日の夜に帰ってきまして。なので今回一発目（の仕事）です、これが」