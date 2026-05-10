元楽天監督の今江敏晃氏（42）が9日に放送されたニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。今江氏にとって母校・PL学園の先輩にあたり、同じく元楽天監督でもある平石洋介氏（46）への“いじり”について楽しそうに説明する場面があった。今江氏にとって、番組のパーソナリティーを務めるお笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（52）は同じ芸