バルセロナは10日、ハンジ・フリック監督の父親が他界したことを発表した。10日、バルセロナはラ・リーガ第35節でレアル・マドリードをホームに迎えるエル・クラシコを戦う。優勝に王手をかけているバルセロナは引き分け以上の結果で優勝が決定するが、試合直前に悲しいニュースが舞い込んできた。バルセロナはクラブ公式Xを通じて、フリック監督の父親が他界したことを伝える声明を発表。監督に寄り添うとした。「FCバルセ