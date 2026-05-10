盛岡競馬の「第51回シアンモア記念」（M1）が10日、11Rで行われた。2番人気ルコルセール（牡8＝菅原勲、父ロードカナロア）が好位のインからゴール前で1番人気のヒロシクンをかわし、前走の栗駒賞に続く重賞2勝目を飾った。鞍上の石川倭騎手（31）は「ひとつ内枠に同じ厩舎の馬がいたので、兼ね合いを考えながらいろいろ作戦は立てていたんですけど、ヒロシクンと力勝負ができる理想的な位置を取れました。外から上がっていく