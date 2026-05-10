予想外の結果になってしまった。豊昇龍は高安に5連勝中だったが、立ち合いで先に左を差されて、慌ててしまったようだ。強引に右を巻き替えようとして体が浮いたところを逆に投げられ、踏ん張った時に右太腿を痛めた。花道を引き揚げていく際の様子を見ていると、肉離れの可能性もある。場所前の稽古を見る限り、調子は悪くなさそうな印象だっただけに期待して見ていたが、少々心配だ。大の里が休場し安青錦もいない中で、もう