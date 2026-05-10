うどんチェーン「資さんうどん」が10日、X公式アカウントを更新。人気メニュー「肉ごぼ天うどん」の写真とともにハイテンションな様子で「ウルトラなソウルフード?!ハイ！」と投稿した。その後、「取り乱しました。失礼しました」とし、この日開催されたB’zのライブにケータリングとしてうどんを提供していたことを明かし「本日の#LIVEGYM2026福岡公演にて、松本さんと稲葉さんのMC中、#資さんうどんに触れて頂けたこと、ありが