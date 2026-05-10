5月10日は改正『婚姻登記条例』の施行から1周年となる節目の日です。民生部によると、この1年間で、全国各地で、「全国共通窓口（戸籍地の制限なく、全国どこの婚姻登録窓口でも結婚登録手続きが可能となる制度に基づく全国一括手続き）」として処理された件数は68万2000件で、「異地での書類照会（戸籍地以外の都市で婚姻登録を行う際、本人が帰郷せず、行政間で原籍の婚姻書類を取り寄せる手続き）」として処理された件数は24万7