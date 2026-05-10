占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年5月11日〜5月17日の運勢を西洋占星術で占います。運気は、スローダウン。世界情勢も受けて、動きが鈍っていくでしょう。ないものはない、できないことはできないという現状がある中、太陽と水星が重なり、金星と火星が調和して、希望の光が灯ります。週末には、おうし座の新月を迎えて、日常の豊かさ、幸せにスポットが当たることに。ニュースタンダードが生まれま