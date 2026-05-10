俳優の黒島結菜さん（29）が9日、主演映画『未来』の公開記念舞台挨拶に、共演する細田佳央太さん（24）、北川景子さん（39）、そして原作者の湊かなえさんらとともに登場。“自身が大切にしていきたいこと”を明かしました。映画『未来』（公開中 PG12）の原作は、『告白』などで知られる湊かなえさんのミステリー小説。教師の真唯子が、母の新しい恋人からの暴力や学校でのいじめに苦しむ教え子・章子を救おうと奮闘する物語です