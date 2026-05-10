「卓球世界選手権団体戦決勝日本２−３中国」（１０日、ロンドン）世界ランク２位の日本女子は、同１位の中国に敗れて５５年ぶりの優勝を逃した。２勝１敗で優勝に王手をかけた後に、張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）が連敗を喫して逆転負けを喫した。中国は７連覇となった。第１試合は、シングルス世界５位の張本が同２位・王曼碰と激戦の末に３−２で撃破した。第１セットは１１−４。第２セッ