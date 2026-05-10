福島県郡山市の磐越自動車道で私立北越高校（新潟市）男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込み、１人が死亡するなどした死傷事故で、同校は１０日、事故後では２回目となる記者会見を開いた。バス会社「蒲原鉄道」（新潟県五泉市）に依頼したのは貸し切りバスで、レンタカーの手配や運転手の確保は求めていないとの見解を改めて示した。蒲原鉄道は学校からレンタカーの手配などを求められたと主