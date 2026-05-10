きょう（10日）夕方、相模原市緑区の国道でオートバイと乗用車の事故があり、オートバイの運転手の男性が死亡しました。乗用車を運転していた人物は乗用車を残したまま現場から逃走していて、警察が行方を追っています。きょう午後4時半すぎ、相模原市緑区青山の国道で、「オートバイと車の事故」と通行人の男性から110番通報がありました。警察によりますと、警察官が現場に駆け付けた際、乗用車が対向車線にはみ出した状態で停ま