ソフトバンク・柳田悠岐外野手（３７）が１０日のロッテ戦（みずほペイペイ）の第４打席で右ヒザ付近に死球を受けて途中交代した。７回、一死二塁で打席に立ったが、益田の投じたボールが右ヒザ付近に直撃した。柳田は今月１日の楽天戦でも右ヒザ付近に速球が当たり「骨挫傷」の診断を受けていた。この日は右ヒザに防具をつけていたが、大事をとった形となった。試合後、小久保監督は「前も当たったところ。明後日（１２日）