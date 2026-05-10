◆パ・リーグソフトバンク８―３ロッテ（１０日・みずほペイペイ）ロッテは１０日、藤原恭大外野手（２６）が福岡市内の病院で右肩関節前方亜脱臼と診断されたと発表した。全治などは不明。藤原は同日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に「１番・右翼」でスタメン出場。５回の守備で１死から庄子の飛球（右越え三塁打）を追った際、右翼フェンスに激突して右肩を負傷し、６回に代打を送られて交代した。８年目の今季は３